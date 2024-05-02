Минобороны России: ВС РФ полностью освободили населенный пункт Бердычи
Российские военные полностью освободили населенный пункт Бердычи, сообщило Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве отметили, что за сутки ВС РФ уничтожили две боевые машины РСЗО HIMARS, цех ВСУ по производству ракет и боеприпасов, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения.
Российские военные из подразделения Южной группировки поразили формирования наемников. Потери украинской стороны за сутки составили порядка 930 бойцов.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что численность группировки войск усиления НАТО у границ России в настоящее время составляет до 33 тысяч человек, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru