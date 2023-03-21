Шойгу: Любая война заканчивается миром

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что любая война заканчивается миром.

Шойгу прокомментировал возможную поставку Украине боеприпасов с обедненным ураном
«Любая война заканчивается миром», - сказал министр в ответ на вопрос о том, чем закончится российско-украинский конфликт.

При этом министр не ответил на вопрос, когда это может произойти.

Ранее директор Международного центра по экологической безопасности Альберт Васильев в эфире НСН рассказал о последствиях применения боеприпасов с обедненным ураном.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минобороны РФСергей Шойгу

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