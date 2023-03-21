Шойгу: Любая война заканчивается миром
21 марта 202319:33
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что любая война заканчивается миром.
«Любая война заканчивается миром», - сказал министр в ответ на вопрос о том, чем закончится российско-украинский конфликт.
При этом министр не ответил на вопрос, когда это может произойти.
Ранее директор Международного центра по экологической безопасности Альберт Васильев в эфире НСН рассказал о последствиях применения боеприпасов с обедненным ураном.
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21 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru