Шойгу прокомментировал возможную поставку Украине боеприпасов с обедненным ураном

По словам главы военного ведомства, возможная поставка Украине таких боеприпасов означает, что «пройдена еще одна ступенька» к ядерному столкновению.

«Их остается все меньше», - констатировал министр обороны.

Шойгу подчеркнул, что России есть чем ответить на поставки Украине таких боеприпасов.

Замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди ранее заявила, что Киев получит боеприпасы с обедненным ураном. Речь идет о бронебойных снарядах.

Применение боеприпасов с обедненным ураном чревато развитием онкологических заболеваний, сказал в беседе с НСН Директор Международного центра по экологической безопасности Альберт Васильев. Эксперт напомнил, что такие снаряды применялись в Сербии.

