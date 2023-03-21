Шойгу прокомментировал возможную поставку Украине боеприпасов с обедненным ураном
Министр обороны РФ Сергей Шойгу высказался о возможном предоставлении украинской армии боеприпасов с обедненным ураном, сообщают СМИ.
По словам главы военного ведомства, возможная поставка Украине таких боеприпасов означает, что «пройдена еще одна ступенька» к ядерному столкновению.
«Их остается все меньше», - констатировал министр обороны.
Шойгу подчеркнул, что России есть чем ответить на поставки Украине таких боеприпасов.
Замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди ранее заявила, что Киев получит боеприпасы с обедненным ураном. Речь идет о бронебойных снарядах.
Применение боеприпасов с обедненным ураном чревато развитием онкологических заболеваний, сказал в беседе с НСН Директор Международного центра по экологической безопасности Альберт Васильев. Эксперт напомнил, что такие снаряды применялись в Сербии.
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