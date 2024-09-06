Шеф Пентагона объявил о разработке США и Европой с Украиной замены систем С-300

Соединённые Штаты Америки во взаимодействии с компаниями из Европы разрабатывают вместе с Украиной боевые системы, которые должны заменить зенитно-ракетное семейство С-300 и ракеты Р-27. Такое объявление сделал министр обороны США Ллойд Остин в ходе очередной встречи контактной группы по Украине в расположении американской авиабазе Рамштайн в Германии.

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Р-27 (по классификации НАТО АА-10 Alamo) — управляемая ракета класса «воздух-воздух» средней дальности, разработанная в СССР. Помимо России, её выпускает украинский производитель вооружения «Артем». Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Р-27 предназначена для перехвата самолётов и беспилотников в дальнем и ближнем воздушном бою, а также крылатых ракет.

Повестка заседания в Рамштайне включает вопрос поставки Киеву средств противовоздушной обороны. Как сообщил глава Пентагона, партнеры намерены добиваться удовлетворения неотложных потребностей Украины в системах ПВО для отражения атак российских БПЛА и ракет.

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ФОТО: www.defense.gov / Chad McNeeley, DO
ТЕГИ:УкраинаПВОПентагон

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