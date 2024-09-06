Шеф Пентагона объявил о разработке США и Европой с Украиной замены систем С-300
Соединённые Штаты Америки во взаимодействии с компаниями из Европы разрабатывают вместе с Украиной боевые системы, которые должны заменить зенитно-ракетное семейство С-300 и ракеты Р-27. Такое объявление сделал министр обороны США Ллойд Остин в ходе очередной встречи контактной группы по Украине в расположении американской авиабазе Рамштайн в Германии.
Р-27 (по классификации НАТО АА-10 Alamo) — управляемая ракета класса «воздух-воздух» средней дальности, разработанная в СССР. Помимо России, её выпускает украинский производитель вооружения «Артем». Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Р-27 предназначена для перехвата самолётов и беспилотников в дальнем и ближнем воздушном бою, а также крылатых ракет.
Повестка заседания в Рамштайне включает вопрос поставки Киеву средств противовоздушной обороны. Как сообщил глава Пентагона, партнеры намерены добиваться удовлетворения неотложных потребностей Украины в системах ПВО для отражения атак российских БПЛА и ракет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский призвал союзников снять ограничения на дальние удары по России
- Зеленский прибыл в Германию на встречу в Рамштайне за вооружением
- Бастрыкин заинтересовался делом о выселении из дома родителей участника СВО
- СМИ: В Шереметьево таможенники приютили двух брошенных краснокнижных кречетов
- Хабенский, Золотовицкий и Грачева награждены Премией города Москвы
- Центробанк продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 марта
- Белорусские военнослужащие отправились на боевые пуски ракет в Россию
- Шеф Пентагона объявил о разработке США и Европой с Украиной замены систем С-300
- Депутат Колунов предложил запретить хоррор-квесты в России
- СМИ: Жители Красноярска сообщают о стрельбе в районе школы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru