На Украине сообщили, почему при ударе по Полтаве погибло много военных
Стало известно, почему во время удара ВС РФ по ВСУ погибло много военных, сообщает The New York Times.
Как заявил руководитель 179-го объединенного учебного центра связи в Полтаве, учащимся и сотрудникам учреждения не хватило времени на то, чтобы укрыться в безопасном месте, так как между ударами был слишком короткий промежуток.
«Те, кто находился в классах рядом с убежищем и сумел быстро добраться туда, выжили», — указал он.
Учебный центр ВСУ в Полтаве попал под удар российских ракет «Искандер» 3 сентября. Это произошло во время построения личного состава.
В результате удара убиты и ранены свыше 300 украинских военных, среди которых были и иностранные инструкторы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru