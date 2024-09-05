На Украине сообщили, почему при ударе по Полтаве погибло много военных

Как заявил руководитель 179-го объединенного учебного центра связи в Полтаве, учащимся и сотрудникам учреждения не хватило времени на то, чтобы укрыться в безопасном месте, так как между ударами был слишком короткий промежуток.

«Те, кто находился в классах рядом с убежищем и сумел быстро добраться туда, выжили», — указал он.

Учебный центр ВСУ в Полтаве попал под удар российских ракет «Искандер» 3 сентября. Это произошло во время построения личного состава.

В результате удара убиты и ранены свыше 300 украинских военных, среди которых были и иностранные инструкторы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

