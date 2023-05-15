Кремль осудил планы Великобритании поставить Украине дополнительное оружие
Кремль негативно относится к планам Великобритании поставить Киеву дополнительные вооружения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля также заявил, что военная помощь Лондона украинской стороне не окажет существенного воздействия на ход спецоперации, а только создаст больше сложностей Украине.
Накануне стало известно о том, что Великобритания планирует предоставить Украине новый пакет военной помощи. В пакет войдут в том числе зенитные ракеты и сотни ударных беспилотников дальностью более 200 км.
Ранее Лондон предоставил Киеву крылатые ракеты Storm Shadow. Дальность поражения снарядов — 250 километров, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru