Кремль осудил планы Великобритании поставить Украине дополнительное оружие

Официальный представитель Кремля также заявил, что военная помощь Лондона украинской стороне не окажет существенного воздействия на ход спецоперации, а только создаст больше сложностей Украине.

Накануне стало известно о том, что Великобритания планирует предоставить Украине новый пакет военной помощи. В пакет войдут в том числе зенитные ракеты и сотни ударных беспилотников дальностью более 200 км.

Ранее Лондон предоставил Киеву крылатые ракеты Storm Shadow. Дальность поражения снарядов — 250 километров, передает «Радиоточка НСН».

