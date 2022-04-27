«Заманивают в капкан»: Чем Россия ответит на украинские угрозы в Приднестровье
Игорь Стрелков в эфире НСН заявил, что для прорыва к Приднестровью российской армии придется остановить действия на других направлениях – этого и добивается Украина.
Украинская сторона намеренно создает угрозу для Приднестровья, рассчитывая на переброс туда российской армии. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, комментируя заявление советника руководителя офиса президента Украины Алексея Арестовича.
По словам Арестовича, украинские войска могут занять Приднестровье, если на это поступит официальный запрос от молдавских властей, на осуществление подобного рода операции у ВСУ «достаточно сил».
«Я уже размещал оперативную информацию о том, что в армию Молдовы введены румынские военнослужащие – они заняли наиболее важные штабные, командные посты. Подготовка к атаке идет с двух сторон, шансы наших войск в Приднестровье и приднестровской армии на то, чтобы в течение достаточно длительного времени сопротивляться без помощи извне, минимальны. Приднестровье – это очень узкая полоска земли. В самом широком месте ширина Приднестровья составляет чуть больше 24 километров. То есть, если украинская армия значительными силами пойдет в наступление, она фактически сразу разрежет территорию Приднестровья на несколько частей. Поскольку гарнизоны сосредоточены в основном в четырех регионах – Тирасполь, Бендеры, Колбасна и Рыбница – там могут быть бои. Все остальное просто будет занято противником сразу. Сейчас российским властям надо срочно думать о том, что делать, как спасать наши войска, наши силы, которые будут заблокированы там», - отметил Стрелков.
По его словам, для прорыва к Приднестровью через Одесскую область российской армии требуется мощная группировка, которой на данный момент нет.
«Очень сложно России сейчас помочь. Сейчас идут тяжелые бои на Донбассе. К сожалению, особых продвижений в ходе наступательных боев нет. Чтобы прорываться к Приднестровью, должна быть создана мощная группировка, которая бы наступала через Николаевскую область на Одесскую. А там в конце первого этапа спецоперации наши войска даже оставили значительные территории, свернув активность», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
При этом добраться в регион по морю или воздуху будет еще сложнее, предупредил Стрелков.
«Ударом с моря после потопления «Москвы» в условиях полного господства разведки НАТО сомневаюсь, что удастся успешно высадить десант. Тем более невозможно высадить десант воздушный, поскольку военно-транспортная авиация является чрезвычайно уязвимой для любых видов ПВО. Отправлять наших десантников на верную смерть – не знаю, как на это пойти. Наверное, у этой задачи есть решение, но это решение требует очень большого расхода сил и средств, а российской армии без мобилизации, возможно, придется остановить действия на других направлениях – этого и добивается украинская сторона, создавая угрозу для Приднестровья», - подчеркнул он.
Накануне власти непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) сообщили об атаках на здание Министерства госбезопасности в Тирасполе и вышки радиотелецентра у поселка Маяк.
Атаки на Приднестровье являются точечными акциями отдельных украинских полевых командиров, призванными посеять панику, предположил ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший спикер парламента Приднестровья Александр Щерба.
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