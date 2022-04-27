«Заманивают в капкан»: Чем Россия ответит на украинские угрозы в Приднестровье

«Я уже размещал оперативную информацию о том, что в армию Молдовы введены румынские военнослужащие – они заняли наиболее важные штабные, командные посты. Подготовка к атаке идет с двух сторон, шансы наших войск в Приднестровье и приднестровской армии на то, чтобы в течение достаточно длительного времени сопротивляться без помощи извне, минимальны. Приднестровье – это очень узкая полоска земли. В самом широком месте ширина Приднестровья составляет чуть больше 24 километров. То есть, если украинская армия значительными силами пойдет в наступление, она фактически сразу разрежет территорию Приднестровья на несколько частей. Поскольку гарнизоны сосредоточены в основном в четырех регионах – Тирасполь, Бендеры, Колбасна и Рыбница – там могут быть бои. Все остальное просто будет занято противником сразу. Сейчас российским властям надо срочно думать о том, что делать, как спасать наши войска, наши силы, которые будут заблокированы там», - отметил Стрелков.

По его словам, для прорыва к Приднестровью через Одесскую область российской армии требуется мощная группировка, которой на данный момент нет.



«Очень сложно России сейчас помочь. Сейчас идут тяжелые бои на Донбассе. К сожалению, особых продвижений в ходе наступательных боев нет. Чтобы прорываться к Приднестровью, должна быть создана мощная группировка, которая бы наступала через Николаевскую область на Одесскую. А там в конце первого этапа спецоперации наши войска даже оставили значительные территории, свернув активность», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».

При этом добраться в регион по морю или воздуху будет еще сложнее, предупредил Стрелков.