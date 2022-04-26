Санду назвала взрывы в Приднестровье «результатом внутреннего противостояния»

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что в дестабилизации ситуации в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) заинтересованы разные силы внутр внутри региона, сообщает ТАСС.

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По её словам, молдавские власти возлагают ответственность за теракты на внутриполитические силы ПМР.

Она подчеркнула, что подобные провокации «ставят в уязвимое положение не только Приднестровский регион», но и создают риски для Молдавии.

«Мы осуждаем все провокации и попытки вовлечь Молдавию в действия, которые могут поставить под угрозу мир», - отметила Санду.

Она также добавила, что Кишинёв настаивает на мирном урегулировании приднестровского вопроса.

Ранее Санду созвала заседание Высшего совета безопасности из-за обострения ситуации в Приднестровье.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:ТерактыПриднестровьеМайя СандуМолдавия
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