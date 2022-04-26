Санду назвала взрывы в Приднестровье «результатом внутреннего противостояния»
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что в дестабилизации ситуации в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) заинтересованы разные силы внутр внутри региона, сообщает ТАСС.
По её словам, молдавские власти возлагают ответственность за теракты на внутриполитические силы ПМР.
Она подчеркнула, что подобные провокации «ставят в уязвимое положение не только Приднестровский регион», но и создают риски для Молдавии.
«Мы осуждаем все провокации и попытки вовлечь Молдавию в действия, которые могут поставить под угрозу мир», - отметила Санду.
Она также добавила, что Кишинёв настаивает на мирном урегулировании приднестровского вопроса.
Ранее Санду созвала заседание Высшего совета безопасности из-за обострения ситуации в Приднестровье.
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