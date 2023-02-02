Серия взрывов прогремела в Мариуполе. Видео

Взрывы раздались сегодня вечером в Мариуполе в ДНР, сообщают местные жители. Над одним из местных торговых центров поднимается столб дыма, видео этого момента появилось в сети.

Советник украинского мэра города Петр Андрющенко уточнил, что снаряды попали в здание ТРЦ Порт-Сити, который используется под военные и административные нужды. Прилёт также зафиксирован в районе 23 микрорайона. По словам советника мэра, «содрогнулся весь город».