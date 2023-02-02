Серия взрывов прогремела в Мариуполе. Видео

Взрывы раздались сегодня вечером в Мариуполе в ДНР, сообщают местные жители. Над одним из местных торговых центров поднимается столб дыма, видео этого момента появилось в сети.

Советник украинского мэра города Петр Андрющенко уточнил, что снаряды попали в здание ТРЦ Порт-Сити, который используется под военные и административные нужды. Прилёт также зафиксирован в районе 23 микрорайона. По словам советника мэра, «содрогнулся весь город».

«ВСУ готовы отступить?»: Российские силы окружают Артемовск и Угледар

Ранее стало известно о новых обстрелах с российской стороны Краматорска в ДНР, который контролирует Киев. Мэр города Александр Гончаренко сообщил о шести раненых, повреждении 18 многоквартирных домов, школы и детской поликлиники.

В результате ночного удара по Краматорску вооруженные силы РФ уничтожили пусковые установки М-270 MLRS и М-142 HIMARS производства США. Как сообщает НСН, такую информацию распространил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Украинская сторона не подтвердила эту информацию. По данным Национальной полиции Украины, в результате ночного ракетного обстрела были повреждены 10 многоквартирных домов, один частично обрушился. Погибли трое человек –женщина - директор школы с супругом, а также 61-летняя женщина,18 человек ранены.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВзрывыОбстрелМариуполь
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры