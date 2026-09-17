Пожар произошел на предприятии в Новороссийске из-за обломков БПЛА
17 сентября 202609:35
Юлия Савченко
Возгорание произошло на территории предприятия в Новороссийске из-за падения обломков БПЛА. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
«Пожар оперативно ликвидировали. На месте работают оперативные и специальные службы», - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, никто не пострадал.
Ранее во Владимире отразили атаку БПЛА, в результате были повреждены остекление многоквартирного дома и припаркованные автомобили, пишет 360.ru.
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