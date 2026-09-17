Пожар произошел на предприятии в Новороссийске из-за обломков БПЛА

Возгорание произошло на территории предприятия в Новороссийске из-за падения обломков БПЛА. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

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«Пожар оперативно ликвидировали. На месте работают оперативные и специальные службы», - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, никто не пострадал.

Ранее во Владимире отразили атаку БПЛА, в результате были повреждены остекление многоквартирного дома и припаркованные автомобили, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:НовороссийскКраснодарский КрайБеспилотники

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