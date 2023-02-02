ВС РФ уничтожили в районе Краматорска пусковые установки HIMARS
Российские военные уничтожили в районе города Краматорск Донецкой народной республики пусковые установки М-142 HIMARS производства США, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что также были уничтожены пусковые установки М-270 MLRS американского производства.
«В районах населённых пунктов Малиновка, Авдеевка Донецкой народной республики и Дружелюбовка Запорожской области нанесено поражение трём складам ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ», - добавил он.
Ранее в Минобороны заявили, что артиллеристы 6-й армии Западного военного округа уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области, сообщает RT.
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