ВС РФ уничтожили в районе Краматорска пусковые установки HIMARS

Российские военные уничтожили в районе города Краматорск Донецкой народной республики пусковые установки М-142 HIMARS производства США, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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Официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что также были уничтожены пусковые установки М-270 MLRS американского производства.

«В районах населённых пунктов Малиновка, Авдеевка Донецкой народной республики и Дружелюбовка Запорожской области нанесено поражение трём складам ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ», - добавил он.

Ранее в Минобороны заявили, что артиллеристы 6-й армии Западного военного округа уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Степанов
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФСпецоперацияМинобороны РФИгорь Конашенков
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