Сто дней с начала второго срока президентства Дональда Трампа истекут 30 апреля. Для лидеров США этот срок приобрел символическое значение еще со времен Франклина Рузвельта. Кошкин отметил, что пока Трампу нечем похвастаться к этому сроку.

«100 дней для Трампа - символический срок, в который он будет пытаться реализовать все предвыборные обещания. Однако зачастую вся активность Трампа сводится к простому и очевидному национал-популизму и меры его носят аналогичный характер. Например, он говорит, что будет высылать мигрантов и займется защитой южных границ от вторжения нелегалов. Но при Джо Байдене высылок было больше. Теперь возьмем исполнительный указ об усилении контроля за выборами. Он обвиняет демократов в якобы использовании мигрантов для создания электорального преимущества, но в США есть законодательство, регулирующее избирательный процесс. Много действий Трампа направлены на создание медийного шума и ореола президента, который расчищает авгиевы конюшни после Джо Байдена. Опять же, взять тарифные войны. Он что, будет гордиться, что ввел пошлины и по сути поставил США в неудобное положение?» - задался вопросом он.

По словам Кошкина, Трамп сейчас находится в сложном положении, когда ему придется выбирать, к какому лагерю своей администрации примкнуть.

