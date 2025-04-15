К 100 дням президентства ни с чем: Трамп начнет винить Россию в своих неудачах
Дональд Трамп подходит к стодневному рубежу своего президентского срока без особых достижений, да еще и с расколом в своей администрации, что заставит его делать выбор, заявил НСН Павел Кошкин.
Риторика президента США Дональда Трампа в отношении России может поменяться после 100 дней его президентства, так как он будет искать оправдания тому, что не смог в обещанный срок урегулировать украинский конфликт. Об этом в беседе с НСН рассказал научный сотрудник института США и Канады Павел Кошкин.
Сто дней с начала второго срока президентства Дональда Трампа истекут 30 апреля. Для лидеров США этот срок приобрел символическое значение еще со времен Франклина Рузвельта. Кошкин отметил, что пока Трампу нечем похвастаться к этому сроку.
«100 дней для Трампа - символический срок, в который он будет пытаться реализовать все предвыборные обещания. Однако зачастую вся активность Трампа сводится к простому и очевидному национал-популизму и меры его носят аналогичный характер. Например, он говорит, что будет высылать мигрантов и займется защитой южных границ от вторжения нелегалов. Но при Джо Байдене высылок было больше. Теперь возьмем исполнительный указ об усилении контроля за выборами. Он обвиняет демократов в якобы использовании мигрантов для создания электорального преимущества, но в США есть законодательство, регулирующее избирательный процесс. Много действий Трампа направлены на создание медийного шума и ореола президента, который расчищает авгиевы конюшни после Джо Байдена. Опять же, взять тарифные войны. Он что, будет гордиться, что ввел пошлины и по сути поставил США в неудобное положение?» - задался вопросом он.
По словам Кошкина, Трамп сейчас находится в сложном положении, когда ему придется выбирать, к какому лагерю своей администрации примкнуть.
«Следует ожидать ужесточения риторики со стороны Трампа по Украине только потому, что он поставил себе изначальную цель до Пасхи или до 20 апреля завершить украинский конфликт. Эти сроки постоянно смещаются и, наверное, в дальнейшем будут смещаться. Трамп будет находить причины своей неспособности реализовать задуманное. Его риторика поменяется. Не исключено, что в условиях раскола в администрации Трампа он будет выбирать между двумя лагерями. Судя по утечке в СМИ, там произошел раскол между так называемыми «ястребами», которые придерживаются более жесткого курса в отношении России, и политиками, которые призывают Трампа к установлению диалога с Россией и восстановлению экономических связей. К первым относятся, скажем, Марко Рубио, Майк Уолтс, Кит Келлог, а ко второму крылу - Стив Уиткофф», - подытожил он.
Ранее Дональд Трамп заявил, что установил «психологический дедлайн» для прекращения огня для Москвы. По его словам, он дал российскому президенту Владимиру Путину срок для заключения перемирия. При этом Трамп не уточнил, о каком сроке идет речь, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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