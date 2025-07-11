Россиянину в Таиланде грозит смертная казнь за наркотики
Правоохранительные органы Таиланда задержали 20-летнего гражданина России Дмитрия Пупышева по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местные источники.
По данным канала, россиянин был арестован в одной из квартир, которую полиция связала с деятельностью наркоторговцев. Вместе с ним задержаны двое граждан Таиланда — 23-летний Сиравит и 24-летний Тханакрит.
Как сообщает тайская газета Khaosod, в ходе обыска были обнаружены и изъяты различные запрещенные вещества. По данным издания, экспертиза выявила следы наркотиков в организме всех троих задержанных.
Согласно местному законодательству, подозреваемому россиянину может грозить до 15 лет лишения свободы. В случае установления факта сбыта наркотиков наказание может быть ужесточено вплоть до смертной казни, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru