Россиянину в Таиланде грозит смертная казнь за наркотики

Правоохранительные органы Таиланда задержали 20-летнего гражданина России Дмитрия Пупышева по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местные источники.

По данным канала, россиянин был арестован в одной из квартир, которую полиция связала с деятельностью наркоторговцев. Вместе с ним задержаны двое граждан Таиланда — 23-летний Сиравит и 24-летний Тханакрит.