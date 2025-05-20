«Насколько я понимаю, Москва не будет вести переговоры с Киевом, если там будут сидеть и европейцы. Без них есть шанс, что разговор с Киевом продолжится. Но, здесь очень важно, что Россия хочет задавать тон разговора. Основная проблема европейцев и украинцев в том, что они думают, что не проиграют. Компромисс возможен только в том случае, если они признают Россию не проигравшей. Однако Европа к компромиссам не готова. Украина под давлением США - возможно, но не на большие», - заявил Штир.

При этом Штир подчеркнул, что Трамп хоть и делает вид, что сейчас отступает, но не выйдет полностью из посредничества по урегулированию конфликта.

«Европа думает, что все может делать даже без Трампа, но это невозможно. У нее нет силы, нет оружия, даже денег нет. Так что это невозможно, чтобы Америка совсем вышла из этого процесса, она может отступить, ослабить действия, но не уйти совсем. Это дипломатическое поражение и влияет на престиж. К тому же США и Украина заключили соглашение по минералам, но если Америка не будет в этом участвовать, то это захочет Европа», - подытожил собеседник НСН.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов заявил НСН, что Россия готова обсуждать варианты прекращения боевых действий на какие-то периоды, но это при условии достижения договоренностей по другим ключевым моментам, включая признание российских территорий.

