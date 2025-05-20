В Венгрии объяснили, почему Трамп не бросит роль посредника между РФ и Украиной
Трамп не станет рушить репутацию и бросать решение конфликта на Украине в руки европейцев, однако вынужден с ними считаться, так как сейчас находится в слабой позиции, заявил НСН Габор Штир.
США не позволят себе полностью отойти в сторону от посредничества по урегулированию конфликта на Украине, так как это будет означать для них «потерю лица» и экономической выгоды, а у европейцев нет ресурсов самостоятельно «воевать» с Россией. Об этом в беседе с НСН рассказал венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.
Лидеры европейских стран оказались «ошарашены» нежеланием Штатов вводить новые санкции против Москвы после того, как президент США Дональд Трамп донес им результаты его телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщила Financial Times со ссылкой на источник. Штир заявил, что Трампу приходится считаться с ЕС, так как он в слабой позиции.
«Трамп не готов к давлению на РФ, потому что он хорошо понимает, что это интерес только европейцев, и это продлевает конфликт. Ему приходится разговаривать и с Европой, потому что он не рассчитывал, что будет такое сильное сопротивление. Сам же он хочет закончить это все как можно быстрее и сохранить свое лицо. У него много идей, как после окончания конфликта выстраивать сотрудничество с Россией, но как до этого дойти – вот проблема. Но теперь позиция Трампа немножко слабее. Сейчас он уже делает шаг назад, мы слышим идеи, что все будет продолжаться в Ватикане. Вчерашний их с Путиным разговор – это позитивный сигнал, Вашингтон и Москва как-то понимают друг друга, но непонятно, как это продать Европе и Украине», - отметил он.
По его словам, Европа сейчас не готова к каким-либо компромиссам в отношении России, как и Украина, а диалог с Киевом Москва будет продолжать только без участия Европы.
«Насколько я понимаю, Москва не будет вести переговоры с Киевом, если там будут сидеть и европейцы. Без них есть шанс, что разговор с Киевом продолжится. Но, здесь очень важно, что Россия хочет задавать тон разговора. Основная проблема европейцев и украинцев в том, что они думают, что не проиграют. Компромисс возможен только в том случае, если они признают Россию не проигравшей. Однако Европа к компромиссам не готова. Украина под давлением США - возможно, но не на большие», - заявил Штир.
При этом Штир подчеркнул, что Трамп хоть и делает вид, что сейчас отступает, но не выйдет полностью из посредничества по урегулированию конфликта.
«Европа думает, что все может делать даже без Трампа, но это невозможно. У нее нет силы, нет оружия, даже денег нет. Так что это невозможно, чтобы Америка совсем вышла из этого процесса, она может отступить, ослабить действия, но не уйти совсем. Это дипломатическое поражение и влияет на престиж. К тому же США и Украина заключили соглашение по минералам, но если Америка не будет в этом участвовать, то это захочет Европа», - подытожил собеседник НСН.
Ранее чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов заявил НСН, что Россия готова обсуждать варианты прекращения боевых действий на какие-то периоды, но это при условии достижения договоренностей по другим ключевым моментам, включая признание российских территорий.
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