Сенат США: Украина не сможет победить в конфликте с Россией

Украина не в состоянии победить в конфликте с Россией, сообщил телеканалу Fox News американский сенатор от штата Алабама Томас Тубервиль.

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По его словам, США должны прекратить отправлять помощь Киеву.

Парламентарий отметил, что Украине не хватает людей.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна может отправить свои войска на Украину, если Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, решит снизить финансирование Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Flickr // Sebastian Vital
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