Сенат США: Украина не сможет победить в конфликте с Россией
13 ноября 202401:32
Украина не в состоянии победить в конфликте с Россией, сообщил телеканалу Fox News американский сенатор от штата Алабама Томас Тубервиль.
По его словам, США должны прекратить отправлять помощь Киеву.
Парламентарий отметил, что Украине не хватает людей.
Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна может отправить свои войска на Украину, если Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, решит снизить финансирование Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru