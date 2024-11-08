США выделят Украине военную помощь на 6 млрд долларов

У американских властей осталось 6 млрд долларов на военную помощь Киеву, которые будут использованы до прихода новой администрации Дональда Трампа в январе, сообщила на брифинге заместитель официального представителя Минобороны США Сабрина Сингх.

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По ее словам, пакеты помощи будут объявлены в ближайшие недели и будут действовать до прихода новой администрации.

Ранее стало известно, что команда Байдена ожидает прекращения поставок Украине оружия после вступления Трампа на должность главы государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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