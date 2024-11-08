США выделят Украине военную помощь на 6 млрд долларов

По ее словам, пакеты помощи будут объявлены в ближайшие недели и будут действовать до прихода новой администрации.

Ранее стало известно, что команда Байдена ожидает прекращения поставок Украине оружия после вступления Трампа на должность главы государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

