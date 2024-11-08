США выделят Украине военную помощь на 6 млрд долларов
8 ноября 202403:33
У американских властей осталось 6 млрд долларов на военную помощь Киеву, которые будут использованы до прихода новой администрации Дональда Трампа в январе, сообщила на брифинге заместитель официального представителя Минобороны США Сабрина Сингх.
По ее словам, пакеты помощи будут объявлены в ближайшие недели и будут действовать до прихода новой администрации.
Ранее стало известно, что команда Байдена ожидает прекращения поставок Украине оружия после вступления Трампа на должность главы государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru