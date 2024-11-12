Джонсон: Британия может отправить войска в Украину при сокращении помощи Трампа
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью телеканалу GB News заявил, что страна может отправить свои войска на Украину, если Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, решит снизить финансирование Киева.
Он добавил, что поддержка Украины важна для коллективной безопасности Европы, так как «угрозы» со стороны России могут серьезно повлиять на континент.
По его словам, отказ от помощи Украине приведет к усилению угроз для стран Европы, включая Грузию и Прибалтику. Джонсон подчеркнул, что последствия поражения Украины могут затронуть и более удаленные регионы, такие как Южно-Китайское море.
Выборы президента США, на которых победил Трамп, состоялись 5 ноября. Ожидается, что результаты голосования будут официально утверждены 6 января, а инаугурация пройдет 20 января, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru