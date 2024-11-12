Джонсон: Британия может отправить войска в Украину при сокращении помощи Трампа

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью телеканалу GB News заявил, что страна может отправить свои войска на Украину, если Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, решит снизить финансирование Киева.

Он добавил, что поддержка Украины важна для коллективной безопасности Европы, так как «угрозы» со стороны России могут серьезно повлиять на континент.