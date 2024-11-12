Джонсон: Британия может отправить войска в Украину при сокращении помощи Трампа

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью телеканалу GB News заявил, что страна может отправить свои войска на Украину, если Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, решит снизить финансирование Киева.

Он добавил, что поддержка Украины важна для коллективной безопасности Европы, так как «угрозы» со стороны России могут серьезно повлиять на континент.

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По его словам, отказ от помощи Украине приведет к усилению угроз для стран Европы, включая Грузию и Прибалтику. Джонсон подчеркнул, что последствия поражения Украины могут затронуть и более удаленные регионы, такие как Южно-Китайское море.

Выборы президента США, на которых победил Трамп, состоялись 5 ноября. Ожидается, что результаты голосования будут официально утверждены 6 января, а инаугурация пройдет 20 января, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:УкраинаБорис ДжонсонВеликобритания

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