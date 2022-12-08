Сенат США принял резолюцию о признании действий РФ на Украине «геноцидом»

Документ осуждает российские власти за «акты геноцида против украинского народа». Резолюция не имеет силы закона и носит рекомендательный характер.

Напомним, в МИД Франции приступили к созданию специального трибунала в отношении России якобы из-за преступлений на Украине. Представитель французского ведомства заявил, что работа в этом направлении ведется совместно с европейскими и украинскими партнерами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

