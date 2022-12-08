Сенат США принял резолюцию о признании действий РФ на Украине «геноцидом»
Комитет по международным делам американского Сената принял резолюцию о признании действий России в конфликте вокруг Украины «геноцидом», сообщает «РЕН ТВ».
Документ осуждает российские власти за «акты геноцида против украинского народа». Резолюция не имеет силы закона и носит рекомендательный характер.
Напомним, в МИД Франции приступили к созданию специального трибунала в отношении России якобы из-за преступлений на Украине. Представитель французского ведомства заявил, что работа в этом направлении ведется совместно с европейскими и украинскими партнерами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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