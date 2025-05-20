Семья в ДНР полгода прятала бойца ВС РФ от украинской армии

Российский боец полгода скрывался от украинской армии благодаря семье из Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на женщину, которая укрывала военного.

Минобороны: ВС РФ освободили Александрополь в ДНР

Она заявила, что вместе с мужем спасла заблудившегося солдата в поселке Разлив на территории ДНР. Осенью к ним в дом постучался военный с ранением ноги, который попросил о помощи. Он остался у них жить, пока они все не вышли в российский тыл. Населенный пункт был под контролем ВСУ до начала апреля.

Женщина отметила, что сразу же зарыла форму и сапоги бойца во дворе и переодела его в гражданскую одежду. Она подчеркнула, что это было необходимо, так как украинские солдаты жили расположились в соседних домах и периодически заходили к соседям. Раненого прятали в подвале все это время.

Ранее российские военные взяли под контроль село Богатырь в ДНР, напоминает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ВСУРоссийская АрмияСпецоперацияДНР

Горячие новости

Все новости

партнеры