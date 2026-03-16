В детском лагере в Кузбассе обрушилась крыша бассейна
Крыша обрушилась в здании бассейна в детском лагере «Лесная Поляна» в Кузбассе. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Кемеровской области.
Инцидент произошел из-за скопления снежных масс.
«По предварительным данным, в зимний период здание не эксплуатировалось, в связи с чем пострадавших нет. Следственными органами... инициировано проведение доследственной проверки по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», - подчеркнули в СК.
В свою очередь, прокуратура региона после ЧП проводит проверку исполнения законодательства о муниципальной собственности и соблюдения прав несовершеннолетних на безопасные условия в учреждении. Обстоятельства, причины и условия произошедшего устанавливаются.
Ранее в Нижнем Новгороде обрушилась крыша нежилого здания, погиб подросток, пишет 360.ru.
