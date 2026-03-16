«Вынужденное решение»: Бюджетный ноутбук от Apple сочли заменой планшета

Все больше компаний начнут выпускать бюджетные гаджеты из-за затяжного кризиса микроэлектроники, сказал НСН Константин Подстрешный.

На новом бюджетном MacBook Neo можно будет отвечать на письма, сидеть в Сети и смотреть видео, гаджет может стать аналогом iPad, но не более, сказал НСН директор медийного агентства «Навигатор» Константин Подстрешный.

«Эффект домино»: Видеокарты подорожают из-за ИИ-революции

Руководство Asus признало, что выход недорогого ноутбука MacBook Neo стал потрясением для индустрии. Как пишут СМИ, об этом финансовый директор Asus Ник Ву рассказал на созвоне с инвесторами. Главная неожиданность — цена. Новинку можно купить всего за 599 долларов. Впрочем, в Asus сомневаются, что за низкой ценой скрывается полноценная рабочая машина. По мнению Ву, всего 8 гигабайт оперативной памяти — это слабое место. Подстрешный отметил, что новый MacBook будет пользоваться спросом только у поклонников Apple.

«Разница в несколько сотен долларов вряд ли станет серьезным поводом для пользователей, привыкших к Windows, осваивать новый пакет программ. Скорее всего, MacBook Neo станет устройством для потребления контента, гаджетом для досуга. Например, аналогом iPad. На этом можно смотреть видео, можно сидеть в Сети, отвечать на письма. Можно делать все те базовые вещи, которые 90% людей делают на компьютере. Но это вынужденное для всех решение. Это видно. Устройства эти, конечно же, доберутся до нашей страны, поскольку у нас достаточно много преданных почитателей Apple. Оно может быть востребовано у пользователей Apple», — указал эксперт.
Россиянам объяснили, почему гаджеты не будут дешеветь

По его словам, кризис микроэлектроники продлится еще несколько лет, в связи с чем все больше технологических компаний будут выпускать бюджетные модели ноутбуков.

«Всех очень интересует рост цен на комплектующие. Даже в этой ситуации компания, которая традиционно работала в более высоком ценовом сегменте, начинает конкурировать с доступными устройствами. В любом случае другим производителям компьютеров придется реагировать. Вызвано это не только новой продукцией Apple, но и общим кризисом на рынке чипов памяти, который и подтолкнул к выпуску бюджетного MacBook Neo. По всем прогнозам, кризис микроэлектроники продлится еще два года минимум. Так что, безусловно, нас ждут и другие доступные решения от остальных крупных производителей на рынке», — сказал собеседник НСН.

Ранее ведущий YouTube‑канала Pro Hi‑Tech Илья Корнейчук сказал НСН, что приобрести смартфон Apple без страха нарваться на контрафакт можно как в известных офлайн-магазинах, так и на маркетплейсе, но многие, желая сэкономить, нередко сознательно выбирают подделку по типу iPhone на Android.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС/IMAGO/CFOTO
ТЕГИ:СмартфоныГаджетыApple

Горячие новости

Все новости

партнеры