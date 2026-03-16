«Вынужденное решение»: Бюджетный ноутбук от Apple сочли заменой планшета
Все больше компаний начнут выпускать бюджетные гаджеты из-за затяжного кризиса микроэлектроники, сказал НСН Константин Подстрешный.
На новом бюджетном MacBook Neo можно будет отвечать на письма, сидеть в Сети и смотреть видео, гаджет может стать аналогом iPad, но не более, сказал НСН директор медийного агентства «Навигатор» Константин Подстрешный.
Руководство Asus признало, что выход недорогого ноутбука MacBook Neo стал потрясением для индустрии. Как пишут СМИ, об этом финансовый директор Asus Ник Ву рассказал на созвоне с инвесторами. Главная неожиданность — цена. Новинку можно купить всего за 599 долларов. Впрочем, в Asus сомневаются, что за низкой ценой скрывается полноценная рабочая машина. По мнению Ву, всего 8 гигабайт оперативной памяти — это слабое место. Подстрешный отметил, что новый MacBook будет пользоваться спросом только у поклонников Apple.
«Разница в несколько сотен долларов вряд ли станет серьезным поводом для пользователей, привыкших к Windows, осваивать новый пакет программ. Скорее всего, MacBook Neo станет устройством для потребления контента, гаджетом для досуга. Например, аналогом iPad. На этом можно смотреть видео, можно сидеть в Сети, отвечать на письма. Можно делать все те базовые вещи, которые 90% людей делают на компьютере. Но это вынужденное для всех решение. Это видно. Устройства эти, конечно же, доберутся до нашей страны, поскольку у нас достаточно много преданных почитателей Apple. Оно может быть востребовано у пользователей Apple», — указал эксперт.
По его словам, кризис микроэлектроники продлится еще несколько лет, в связи с чем все больше технологических компаний будут выпускать бюджетные модели ноутбуков.
«Всех очень интересует рост цен на комплектующие. Даже в этой ситуации компания, которая традиционно работала в более высоком ценовом сегменте, начинает конкурировать с доступными устройствами. В любом случае другим производителям компьютеров придется реагировать. Вызвано это не только новой продукцией Apple, но и общим кризисом на рынке чипов памяти, который и подтолкнул к выпуску бюджетного MacBook Neo. По всем прогнозам, кризис микроэлектроники продлится еще два года минимум. Так что, безусловно, нас ждут и другие доступные решения от остальных крупных производителей на рынке», — сказал собеседник НСН.
Ранее ведущий YouTube‑канала Pro Hi‑Tech Илья Корнейчук сказал НСН, что приобрести смартфон Apple без страха нарваться на контрафакт можно как в известных офлайн-магазинах, так и на маркетплейсе, но многие, желая сэкономить, нередко сознательно выбирают подделку по типу iPhone на Android.
