Над территорией России за ночь сбили 145 украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО ликвидировали над регионами России почти 150 беспилотников ВСУ. Об этом сообщило Минобороны.
«С 23:00 15 марта до 08:00 мск 16 марта... перехвачены и уничтожены 145 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указано в сообщении.
Военные сбили 53 БПЛА над Московским регионом (в том числе 46 летевших на Москву), 38 - над Брянской областью, 11 - над Ярославской, восемь - над Калужской, семь - над Смоленской. Еще по пять дронов сбили в Ростовской и Ульяновской областях, четыре - в Тверской, по три - в Воронежской, Костромской областях и в Крыму. Кроме того, два беспилотника нейтрализовали над Волгоградской областью, по одному - над Саратовской и Краснодарским краем.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к городу уничтожили 40 беспилотников, пишет 360.ru.
