Минобороны: ВС РФ освободили Александрополь в ДНР
ВС России взяли под контроль Александрополь в ДНР, сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства в освобождении населенного пункта принимали участие подразделения группировки войск «Центр». Отмечается, что российские военные также поразили восемь бригад ВСУ вблизи Попова Яра, Шевченко-Первого, Димитрова, Красноармейска и Новоэкономического.
Представители министерства добавили, что на указанном направлении ВСУ потеряли свыше 490 бойцов, две бронированные машины и 14 автомобилей.
До этого в МО рассказали об освобождении села Вольное Поле в ДНР.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки ВСУ атаковали девять районов региона более 110 раз, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru