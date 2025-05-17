Минобороны: ВС РФ освободили Александрополь в ДНР

По данным ведомства в освобождении населенного пункта принимали участие подразделения группировки войск «Центр». Отмечается, что российские военные также поразили восемь бригад ВСУ вблизи Попова Яра, Шевченко-Первого, Димитрова, Красноармейска и Новоэкономического.

Представители министерства добавили, что на указанном направлении ВСУ потеряли свыше 490 бойцов, две бронированные машины и 14 автомобилей.

До этого в МО рассказали об освобождении села Вольное Поле в ДНР.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки ВСУ атаковали девять районов региона более 110 раз, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».