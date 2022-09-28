Семенович объявлена «угрозой национальной безопасности» Украины
Российская певица, актриса, телеведущая, бывшая фигуристка Анна Семенович объявлена угрозой национальной безопасности Украины. Она внесена в соответствующий «чёрный список» министерством культуры страны по представлению Службы безопасности.
Причиной такого решения называется открытая поддержка Семенович политики российских властей. Кроме того, украинские власти не довольны тем, что артистка посещала российских военных, принимающих участие в специальной военной операции на Украине.
Сейчас в соответствующем украинском списке россиян - артистов, угрожающих нацбезопасности, значатся 210 человек. Ранее из него был исключён комик Максим Галкин, признанный недавно в России иностранным агентом.
При этом, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Аллу Пугачеву, потребовавшую и её внести в список иноагентов вслед за супругом Галкиным, Минюст РФ пока не услышал, пополняя список в минувшую пятницу.
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