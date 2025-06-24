В РПЦ поддержали идею введения постного меню во «Вкусно - и точка»
Планы сети ресторанов быстрого питания «Вкусно - и точка» ввести постное меню стали реакцией на общественный запрос. Об этом заявил зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в беседе с РИА Новости.
Ранее генеральный директор сети Олег Пароев заявил, что в ресторанах готовят к запуску новое меню для соблюдающих пост или употребляющих халяльные продукты. «Очень хорошо, что "Вкусно - и точка" озаботилась проблемой постного меню. Это, как представляется, является реакцией на общественный запрос», - подчеркнул Кипшидзе.
По словам представителя церкви, многие хотят постится, и нет ничего плохого в том, что популярная сеть будет содействовать этому.
Между тем Олег Пароев пригласил президента Владимира Путина посетить ресторан «Вкусно - и точка», пишет Ura.ru. Глава государства пообещал, что «зайдет как-нибудь».
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