На парковке в Туле сгорели пять машин
Автомобили загорелись на парковке в Туле, пять транспортных средств полностью выгорели. Об этом сообщило управление МЧС по региону.
Инцидент произошел минувшей ночью на улице Аркадия Шипунова. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место ЧП спустя четыре минуты и около получаса боролись с возгоранием.
«Шесть автомобилей повреждены частично, пять - выгорели полностью», - рассказали в МЧС.
По данным ведомства, никто не пострадал. Специалисты установят причину пожара.
Ранее в Перми на парковке у дома на улице Николая Островского сгорели два авто, предварительно, причиной ЧП стал поджог, напоминает Ura.ru.
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