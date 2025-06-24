На парковке в Туле сгорели пять машин

Автомобили загорелись на парковке в Туле, пять транспортных средств полностью выгорели. Об этом сообщило управление МЧС по региону.

Инцидент произошел минувшей ночью на улице Аркадия Шипунова. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место ЧП спустя четыре минуты и около получаса боролись с возгоранием.

«Шесть автомобилей повреждены частично, пять - выгорели полностью», - рассказали в МЧС.

По данным ведомства, никто не пострадал. Специалисты установят причину пожара.

Ранее в Перми на парковке у дома на улице Николая Островского сгорели два авто, предварительно, причиной ЧП стал поджог, напоминает Ura.ru.

