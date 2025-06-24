Над территорией России сбили 20 украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России 20 беспилотников ВСУ самолетного типа, передает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... уничтожены и перехвачены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении.
Ведомство уточнило, что 14 дронов ликвидировали в Курской области, два - в Московском регионе, по одному - в Белгородской, Брянской, Орловской, Смоленской областях.
Ранее стало известно, что в подмосковном Красногорске БПЛА упал на жилой дом. В результате пострадал 34-летний мужчина, он получил осколочные ранения руки и ноги, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru