Над территорией России сбили 20 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России 20 беспилотников ВСУ самолетного типа, передает Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... уничтожены и перехвачены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что 14 дронов ликвидировали в Курской области, два - в Московском регионе, по одному - в Белгородской, Брянской, Орловской, Смоленской областях.

Ранее стало известно, что в подмосковном Красногорске БПЛА упал на жилой дом. В результате пострадал 34-летний мужчина, он получил осколочные ранения руки и ноги, пишет Ura.ru.

