В Центробанке заявили, что рецессии в России нет

Рецессии в России нет, при этом в стране наблюдается плавное замедление темпов роста экономики. Об этом заявил глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.

«Мы понимаем, что находимся в некоем переломном моменте с точки зрения охлаждения экономической активности, разворота инфляционных трендов, и нам крайне важно ориентироваться на оперативные карты и в этом смысле карта бизнес-климата нам очень помогает», - цитирует эксперта РИА Новости.

Как отметил Ганган, в российской экономике сложилась неоднородная ситуация, в ряде отраслей «выпуск снижается», в то же время в некоторых сферах все еще наблюдается рост. В связи с этим ситуацию в стране можно назвать именно замедлением роста экономики, когда она «уходит из перегрева».

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников высказал мнение, что экономика страны оказалась на грани рецессии, и развитие ситуации будет зависеть от решений властей, пишет Ura.ru.

