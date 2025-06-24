В Центробанке заявили, что рецессии в России нет
Рецессии в России нет, при этом в стране наблюдается плавное замедление темпов роста экономики. Об этом заявил глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.
«Мы понимаем, что находимся в некоем переломном моменте с точки зрения охлаждения экономической активности, разворота инфляционных трендов, и нам крайне важно ориентироваться на оперативные карты и в этом смысле карта бизнес-климата нам очень помогает», - цитирует эксперта РИА Новости.
Как отметил Ганган, в российской экономике сложилась неоднородная ситуация, в ряде отраслей «выпуск снижается», в то же время в некоторых сферах все еще наблюдается рост. В связи с этим ситуацию в стране можно назвать именно замедлением роста экономики, когда она «уходит из перегрева».
Ранее министр экономического развития России Максим Решетников высказал мнение, что экономика страны оказалась на грани рецессии, и развитие ситуации будет зависеть от решений властей, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru