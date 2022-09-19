«Выгоднее замять»: Политолог Салин считает, что Пугачеву не признают иноагентом

Ранее Алла Пугачёва попросила признать её иноагентом вслед за супругом Максимом Галкиным (внесен Минюстом в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента). Певица заявила, что не сомневается в репутации мужа. Салин убеждён, что самое лучшее решение для Кремля сейчас — замять сложившуюся ситуацию.

«Выгоднее всего замолчать эту историю. Исключение Галкина из списка иноагентов будет признаком слабости, включение Пугачёвой — признаком глупой силы. Кремль оказался в неловкой ситуации, ему важно из неё выйти, при этом не исключая Галкина и не внося в перечень Пугачёву. Власти сделали ошибку, добавив Галкина в список иноагентов. Они переоценили своё влияние и на творческую аудиторию, и на широкие массы», — заключил собеседник НСН.

По мнению политолога, обращение Пугачёвой — весьма серьёзный поворот, способный поменять общественное мнение.

«Впервые столь значимая публичная фигура, популярная среди разных слоёв российского населения, выступает против политического курса, проводимого властью. Ещё весной уже высказались множество знаменитых артистов и не только, но все они известны в более узких кругах. Если ещё несколько популярных фигур уровня Пугачёвой выступят с подобным предложением, то это будет очень неприятно для власти. Впрочем, вряд ли это произойдёт, власть сейчас проводит определённую работу», — сказал Салин.

Собеседник НСН уверен, что позиция Пугачёвой может серьёзно повлиять на общественное мнение.

«Именно поэтому властям и опасна нелояльность лидеров общественного мнения такого масштаба. Знаменитости такого уровня могут привлечь на свою сторону тех, кто раньше либо поддерживал официальную позицию, либо был равнодушен к политике. Поэтому руководство страны всегда работает с лидерами общественного мнения», — заключил политолог.



Ранее Максим Галкин прокомментировал свой статус иноагента, заявив, что не занимается политической деятельностью, «не продаёт свои мысли» и «не покупает чужие». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

