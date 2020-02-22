Секретарь СНБО Украины вылетел в Новые Санжары к эвакуированным из Китая
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отправился в поселок Новые Санжары Полтавской области – в медцентр, где проходят карантин украинцы, вывезенные из Китая после вспышки там коронавируса. Об этом информирует пресс-служба СНБО.
Данилов вылетел в Полтавскую область по поручению президента Украины Владимира Зеленского, отмечают в пресс-службе.
«Данилов подробно ознакомится с ситуацией, сложившейся вокруг размещения эвакуированных из Китая украинцев в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары"», - цитирует РИА Новости официальное сообщение.
НСН писала, что вечером 20 февраля эвакуированных из Китая украинцев доставили для карантина в медцентр Нацгвардии, расположенный в поселке Новые Санжары. Но узнавшие об этом местные жители перекрыли дорогу, устроили столкновения с правоохранительными органами и закидали камнями автобусы с прибывшими из Китая, в числе которых, кстати, были и дети.
Ранее первый президент независимой Украины Леонид Кравчук в эфире НСН назвал три причины столь бурной негативной реакции соотечественников. Главные - недоверие к власти и отсутствие авторитного медицинского мнения по поводу вывезенных из китая украинцев и проведения карантинных мероприятий.
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