Секретарь СНБО Украины вылетел в Новые Санжары к эвакуированным из Китая

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отправился в поселок Новые Санжары Полтавской области – в медцентр, где проходят карантин украинцы, вывезенные из Китая после вспышки там коронавируса. Об этом информирует пресс-служба СНБО.

Данилов вылетел в Полтавскую область по поручению президента Украины Владимира Зеленского, отмечают в пресс-службе.

«Данилов подробно ознакомится с ситуацией, сложившейся вокруг размещения эвакуированных из Китая украинцев в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары"», - цитирует РИА Новости официальное сообщение.