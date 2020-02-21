Вечера на хуторе близ Полтавы

«Европой эпохи Средневековья» назвал свою страну президент Украины Владимир Зеленский, комментируя протесты в поселке Новые Санжары, вызванные прибытием туда на карантин эвакуированных из Китая граждан Украины. Вечером 20 февраля их доставили в медцентр Нацгвардии, расположенный в поселке. Но узнавшие об этом местные жители перекрыли дорогу, устроили столкновения с правоохранительными органами и закидали камнями автобусы с прибывшими из Китая, в числе которых, кстати, были и дети.

В своем пятничном выступлении президент Украины, комментируя события в Новых Санжарах, напомнил согражданам, что они считают свою страну частью Европы: «Вчера в некоторых эпизодах казалось, что мы – Европа – эпохи Средневековья», - сказал Зеленский. Прибывшим из Китая украинцам он пожелал здоровья и выразил надежду на то, что уже в ближайшем будущем они окажутся дома «рядом со своими родными и близкими».

Одной из причин столь бурной негативной реакции на создание карантинной зоны для вернувшихся из Китая стали просчеты действующей украинской власти, - заявил НСН первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.

«Нынешняя власть не продумала организацию [эвакуации и размещения – прим. НСН] до таких мелочей, которые показали бы людям, что ничего здесь трагического и страшного нет. Потому что телепередачи просто напугали людей, вместо того, чтобы объяснять, не вдаваясь в детали. Человек должен понять, что для него сделано всё, чтобы он находился в безопасности»

К тому же, по его словам, сегодняшний уровень доверия украинцев к власти оставляет желать много лучшего:

«К власти за эти годы [сложилось – прим. НСН] критическое отношение. Так как власти, особенно за последние пять лет при Порошенко, привели к коррупции, обнищанию людей, то люди в очень напряжённом положении, они во всем видят политику, они ищут во всём, что их пытаются обдурить»

В попытке экстренно исправить такое положение дел, а также в знак солидарности с эвакуированными из Китая, вместе с ними в медцентре в Новых Санжарах поселилась на двухнедельный карантин министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая. Исполнять должностные обязанности она продолжит оттуда по скайпу и телефону. Министр сообщила, что пообщалась с членами экипажа самолета, проводившего эвакуацию. Они также 14 дней будут находиться на территории медцентра. По ее словам, все, кто находится на карантине, «чувствуют себя хорошо, признаков ОРВИ не выявлено. Питание три раза в день, его обеспечивает кейтеринговая компания», - написала Скалецкая в соцсетях.

Сейчас в Диканьке, простите, в Санжарах все спокойно…

