Скабеева ответила Зеленскому насчет «вирусологов в спортивных костюмах»
Телеведущая Ольга Скабеева оценила слова президента Украины Владимира Зеленского о беспорядках в поселке Новые Санжары Полтавской области в связи с размещением там эвакуированных из Китая людей. В своем Telegram-канале российская журналистка поддержала идею Зеленского о расследовании провокаций «вирусологов в спортивных костюмах».
При этом она напомнила, что аналогичные ситуации бывали на Украине и ранее, но виновные не наказаны.
«Но разве не те же хлопчики в спортивных костюмах закидывали Беркутовцев брусчаткой и коктейлями Молотова, разве не они спалили заживо одесситов?!», — отметила Скабеева.
Телеведущая напомнила, что виновными во всех зверствах оказывались жертвы преступлений, а убийцам «раздали медали и кресла в парламенте».
«И так каждый раз», — цитирует Скабееву РИА Новости.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что организаторы нападения на автобусы с эвакуированными украинцами из китайского Уханя будут наказаны. При этом речь шла «об известных миру вирусологах в спортивных костюмах». Об этом лидер страны написал в своем канале в Telegram.
НСН писала, что вечером 20 февраля эвакуированных из Китая украинцев доставили для карантина в медцентр Нацгвардии, расположенный в поселке Новые Санжары. Но узнавшие об этом местные жители перекрыли дорогу, устроили столкновения с правоохранительными органами и закидали камнями автобусы с прибывшими из Китая, в числе которых, кстати, были и дети.
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