«Но разве не те же хлопчики в спортивных костюмах закидывали Беркутовцев брусчаткой и коктейлями Молотова, разве не они спалили заживо одесситов?!», — отметила Скабеева.

Телеведущая напомнила, что виновными во всех зверствах оказывались жертвы преступлений, а убийцам «раздали медали и кресла в парламенте».

«И так каждый раз», — цитирует Скабееву РИА Новости.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что организаторы нападения на автобусы с эвакуированными украинцами из китайского Уханя будут наказаны. При этом речь шла «об известных миру вирусологах в спортивных костюмах». Об этом лидер страны написал в своем канале в Telegram.



НСН писала, что вечером 20 февраля эвакуированных из Китая украинцев доставили для карантина в медцентр Нацгвардии, расположенный в поселке Новые Санжары. Но узнавшие об этом местные жители перекрыли дорогу, устроили столкновения с правоохранительными органами и закидали камнями автобусы с прибывшими из Китая, в числе которых, кстати, были и дети.

