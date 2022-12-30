СМИ: Стремление Зеленского вернуть Крым и Донбасс выглядит нереалистичным

Стремление украинского лидера Владимира Зеленского вернуть Крым и Донбасс может привести к эскалации, однако достижение такой цели выглядит нереалистичным. Такое мнение выразил обозреватель Джонатан Тобин в статье для Federalist.

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По его словам, поддержка, оказываемая США Киеву, необоснованна. Тобин отметил, что у Вашингтона нет прямой заинтересованности в том, чтобы над Крымом и Донбассом «развевался украинский флаг».

Ранее издание «Страна.ua» со ссылкой на заявление украинского лидера Владимира Зеленского сообщило, что главная цель конфликта с Россией – это восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
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