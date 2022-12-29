В Совфеде озвучили «формулу мира» России

У России есть собственная «формула мира», поэтому она не может согласиться с повесткой украинского президента Владимира Зеленского. Об этом порталу Lenta.ru заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Зеленский сообщил, что необходимо для наступления мира на Украине

По его словам, российская «формула мира» была определена президентом страны Владимиром Путиным в самом начале спецоперации. Он сформулировал ее в виде перечня задач СВО, с тех пор они не изменились. Джабаров добавил, что предложения Зеленского неосуществимы, пока Россия существует на политической карте мира.

В частности, сенатор назвал неприемлемым возвращение в границы 1991 года, отказ от Крыма и четырех новых российских регионов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не намерена вести переговоры на основе «формулы мира», предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаРоссияВладимир ДжабаровСовфед
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