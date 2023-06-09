Сейсмологи зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС в момент ее обрушения
9 июня 202314:41
Норвежская сейсмическая группа NORSAR зафиксировала сейсмические волны от взрыва, который произошел на Каховской ГЭС в момент обрушения.
Согласно опубликованным данным ученых, данные региональных сейсмических станций показывают четкие сигналы в 2:54 по местному времени.
Время и место совпадают с сообщениями в СМИ об обрушении дамбы, а магнитуда подземных толчков оценивается между колеблется в диапазоне от 1 до 2.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Набиуллина: ЦБ допускает возможность повышения ключевой ставки в июле
- Воронежский губернатор поручил ввести режим ЧС в районе падения дрона
- СМИ: Срочник, сбежавший из военной части в Брянской области, задержан
- Путин заявил о размещении ядерного оружия в Белоруссии после 7-8 июля
- ВКС России уничтожили МиГ-29 ВСУ в Запорожской области
- Польша против наплыва мигрантов и за укрепление границ ЕС
- Путин и Лукашенко начали встречу в Сочи в неформальной обстановке
- Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС возросло до восьми
- Новое интимное видео с Дзюбой попало в сеть
- Сейсмологи зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС в момент ее обрушения
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru