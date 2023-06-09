Сейсмологи зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС в момент ее обрушения

Норвежская сейсмическая группа NORSAR зафиксировала сейсмические волны от взрыва, который произошел на Каховской ГЭС в момент обрушения.

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Согласно опубликованным данным ученых, данные региональных сейсмических станций показывают четкие сигналы в 2:54 по местному времени.

Время и место совпадают с сообщениями в СМИ об обрушении дамбы, а магнитуда подземных толчков оценивается между колеблется в диапазоне от 1 до 2.

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ФОТО: РИА Новости
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