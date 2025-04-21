Путин подписал закон об аренде самолетов с экипажем для международных рейсов

Президент России Владимир Путин утвердил закон, позволяющий использовать гражданские воздушные суда с экипажем в аренде для выполнения международных перевозок. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно новым нормам, договор аренды может заключаться между российским эксплуатантом и иностранной авиакомпанией, выступающей в роли арендодателя или арендатора. Также в документе закреплены требования к содержанию таких соглашений.

«Аэрофлот» первым в стране возьмет самолеты в «мокрый» лизинг

Помимо этого, закон наделяет Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиацию) правом выдачи сертификатов летной годности. Устанавливается, что форма сертификата, порядок его оформления и подтверждения соответствия воздушного судна утвержденной типовой конструкции будут определяться авиационными правилами, утвержденными Минтрансом России.

В Совете Федерации считают, что принятые меры помогут увеличить количество доступных воздушных судов для международных перевозок, снизить расходы российских авиакомпаний и повысить уровень защиты прав пассажиров, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:АвиацияВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры