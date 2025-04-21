Зеленский анонсировал переговоры по Украине в новом формате
Украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал проведение Киевом мирных переговоров в новом формате в Великобритании 23 апреля. Об этом сообщил Telegram-канал «РБК-Украина».
«Уже в среду наши представители будут работать в Лондоне. Украина, Великобритания, Франция, Соединенные Штаты», — рассказал он.
Ранее Зеленский предложил новый формат договоренностей. По его словам, Киев предлагает отказаться от любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru