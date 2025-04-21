Путин: ВСУ попытались испытать ракетные системы на гражданском объекте

Украинская армия устроила на гражданском объекте в Одесской области ракетные испытания. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, сообщило РИА Новости.

ВСУ четыре раза ударили по Горловке во время перемирия

Президент отметил, что российская армия атаковала указанный испытательный полигон украинских войск.

«Ну и что это за объект? Сельхозобъект, ангары сельхозпредприятия. Так это гражданский объект или нет? Гражданский, но он использовался для военных целей», — подчеркнул глава государства.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ВСУ четыре раза с начала суток обстреляли Горловку после объявленного пасхального перемирия.

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ФОТО: кадр из видео
ТЕГИ:СпецоперацияРоссийская АрмияВСУВладимир Путин

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