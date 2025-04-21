Путин: ВСУ попытались испытать ракетные системы на гражданском объекте
Украинская армия устроила на гражданском объекте в Одесской области ракетные испытания. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, сообщило РИА Новости.
Президент отметил, что российская армия атаковала указанный испытательный полигон украинских войск.
«Ну и что это за объект? Сельхозобъект, ангары сельхозпредприятия. Так это гражданский объект или нет? Гражданский, но он использовался для военных целей», — подчеркнул глава государства.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ВСУ четыре раза с начала суток обстреляли Горловку после объявленного пасхального перемирия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru