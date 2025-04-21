Путин: ВСУ попытались испытать ракетные системы на гражданском объекте

Президент отметил, что российская армия атаковала указанный испытательный полигон украинских войск.

«Ну и что это за объект? Сельхозобъект, ангары сельхозпредприятия. Так это гражданский объект или нет? Гражданский, но он использовался для военных целей», — подчеркнул глава государства.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ВСУ четыре раза с начала суток обстреляли Горловку после объявленного пасхального перемирия.

