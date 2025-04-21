ФСБ заявила о предотвращении попытки захвата мэрии Волгограда
Сотрудники управления ФСБ по Волгоградской области задержали местного жителя, подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и подготовке захвата городской администрации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.
По версии следствия, 34-летний ранее судимый мужчина контактировал с организациями, подконтрольными Главному управлению разведки минобороны Украины. Как утверждают в ФСБ, задержанный передавал представителям этих структур сведения об осужденных, направленных для участия в специальной военной операции.
Кроме того, по данным силовиков, мужчина рассчитывал получить от украинских кураторов финансовую помощь и оружие для реализации плана по захвату мэрии Волгограда. Его действия были пресечены до реализации задуманного.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о сотрудничестве с иностранным государством или организацией, передает «Радиоточка НСН».
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