Александрова вошла в топ-8 чемпионской гонки WTA после успеха в Штутгарте

Российская теннисистка Екатерина Александрова поднялась на восьмое место в чемпионской гонке WTA, обновленная версия которой опубликована после завершения турнира в Штутгарте. Рейтинг формируется по итогам выступлений в сезоне и определяет лучших теннисисток года.

На соревнованиях в Германии Александрова продемонстрировала сильную игру, одержав победы над соотечественницей Людмилой Самсоновой, седьмой ракеткой мира Миррой Андреевой и третьим номером рейтинга американкой Джессикой Пегулой. Турнирный путь россиянки завершился в полуфинале, где она уступила будущей чемпионке — латвийке Елене Остапенко.