Александрова вошла в топ-8 чемпионской гонки WTA после успеха в Штутгарте

Российская теннисистка Екатерина Александрова поднялась на восьмое место в чемпионской гонке WTA, обновленная версия которой опубликована после завершения турнира в Штутгарте. Рейтинг формируется по итогам выступлений в сезоне и определяет лучших теннисисток года.

На соревнованиях в Германии Александрова продемонстрировала сильную игру, одержав победы над соотечественницей Людмилой Самсоновой, седьмой ракеткой мира Миррой Андреевой и третьим номером рейтинга американкой Джессикой Пегулой. Турнирный путь россиянки завершился в полуфинале, где она уступила будущей чемпионке — латвийке Елене Остапенко.

Екатерина Александрова вышла в полуфинал турнира WTA в Чарлстоне

Благодаря успешному выступлению Александрова поднялась сразу на четыре позиции в чемпионской гонке. Помимо нее, в топ-10 также остается Мирра Андреева, занимающая третье место. Лидирует по-прежнему белорусская теннисистка Арина Соболенко.

В базовом рейтинге WTA значительных изменений среди россиянок не произошло: Андреева сохранила седьмую позицию, Александрова осталась на 22-м месте, а Самсонова опустилась на двадцатую строчку, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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