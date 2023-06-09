Захарова: Расследование ЧП на Каховской ГЭС встало бы Зеленскому поперек горла

Она отметила, что Киев даже не предоставил ООН списки тех, кого объявил погибшими в Буче.

«Ну и потом… где террористы и их спонсоры, а где расследование?», - написала Захарова.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган в беседе с Владимиром Зеленским призвал организовать международную комиссию для расследования подрыва ГЭС, в которую бы входили обе стороны конфликта, члены ООН и Турции, сообщает «Радиоточка НСН».

