Захарова: Расследование ЧП на Каховской ГЭС встало бы Зеленскому поперек горла
Международное расследование разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) встало бы президенту Украины Владимиру Зеленскому «поперек горла». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что Киев даже не предоставил ООН списки тех, кого объявил погибшими в Буче.
«Ну и потом… где террористы и их спонсоры, а где расследование?», - написала Захарова.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган в беседе с Владимиром Зеленским призвал организовать международную комиссию для расследования подрыва ГЭС, в которую бы входили обе стороны конфликта, члены ООН и Турции, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru