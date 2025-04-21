Объем наличных в России продемонстрировал рекордное падение с 2022 года

Также в стране набирают обороты системы безналичных платежей: самым популярным способом остаются банковские карты, вместе с тем растет число денежных операций с использованием QR-кодов и биометрии, а 7 из 10 россиян пользуются Системой быстрых платежей.

По мнению экспертов, переход на безналичные расчеты выгоден государству, поскольку этот позволяет увеличить прозрачность платежей, усложнить нелегальные операции и повысить собираемость налогов.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что сделки по продаже и покупке домов и квартир за наличный расчет могут стать незаконными уже в 2025 году. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

