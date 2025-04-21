Путин назвал участников СВО элитой и будущим России

С начала специальной военной операции российские власти неоднократно подчеркивали важность поддержки военнослужащих и их семей. В стране продолжается реализация программ социальной помощи участникам СВО, включая предоставление льгот, выплат и мер по реабилитации.

На фоне продолжающихся боевых действий в зоне конфликта усиливаются инициативы по патриотическому воспитанию и усилению роли военной службы, передает «Радиоточка НСН».

