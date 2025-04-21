Путин назвал участников СВО элитой и будущим России

Президент России Владимир Путин заявил, что участники специальной военной операции представляют собой элиту общества и являются надежной опорой для будущего страны.

Выступая на встрече с главами муниципальных образований, глава государства подчеркнул, что именно защитники Родины, по его мнению, воплощают подлинные ценности и силу государства. Он назвал их «золотым фондом» России и выразил уверенность, что таким людям не страшно доверить будущее страны.

Звезды СВО: В России формируется новая элита

С начала специальной военной операции российские власти неоднократно подчеркивали важность поддержки военнослужащих и их семей. В стране продолжается реализация программ социальной помощи участникам СВО, включая предоставление льгот, выплат и мер по реабилитации.

На фоне продолжающихся боевых действий в зоне конфликта усиливаются инициативы по патриотическому воспитанию и усилению роли военной службы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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