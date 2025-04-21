Белый дом опроверг слухи о поиске замены главы Пентагона Хегсета
Администрация президента США отвергла сообщения о якобы начатом процессе замены министра обороны Пита Хегсета. В Белом доме заявили, что информация, ранее опубликованная в СМИ, не соответствует действительности.
Поводом для комментария стали публикации, где со ссылкой на анонимный источник в правительстве утверждалось, что на фоне серии скандалов Белый дом начал подыскивать нового кандидата на пост главы Пентагона. Белый дом назвал эти материалы «фейковыми новостями».
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт также подчеркнула, что президент Дональд Трамп полностью поддерживает Пита Хегсета и считает его работу эффективной, несмотря на критику в прессе. По ее словам, министр обороны «проделывает колоссальную работу».
Ранее газета The New York Times сообщила, что Хегсет допустил утечку засекреченной информации, разместив сведения о планируемых ударах по Йемену в частном чате мессенджера Signal, участниками которого были члены его семьи и личный адвокат, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru