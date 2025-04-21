Белый дом опроверг слухи о поиске замены главы Пентагона Хегсета

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт также подчеркнула, что президент Дональд Трамп полностью поддерживает Пита Хегсета и считает его работу эффективной, несмотря на критику в прессе. По ее словам, министр обороны «проделывает колоссальную работу».

Ранее газета The New York Times сообщила, что Хегсет допустил утечку засекреченной информации, разместив сведения о планируемых ударах по Йемену в частном чате мессенджера Signal, участниками которого были члены его семьи и личный адвокат, передает «Радиоточка НСН».

