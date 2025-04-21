Путин сообщил о перебоях связи при разговоре с президентом Бразилии

Президент России Владимир Путин сообщил о многократных технических сбоях, произошедших во время его телефонного разговора с лидером Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. Об этом он заявил на встрече с главами муниципальных образований российских регионов.

По словам главы государства, связь между сторонами прерывалась пять раз, что потребовало постоянного восстановления разговора.