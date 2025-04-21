Путин сообщил о перебоях связи при разговоре с президентом Бразилии
Президент России Владимир Путин сообщил о многократных технических сбоях, произошедших во время его телефонного разговора с лидером Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. Об этом он заявил на встрече с главами муниципальных образований российских регионов.
По словам главы государства, связь между сторонами прерывалась пять раз, что потребовало постоянного восстановления разговора.
Путин отметил, что из-за этого процесс общения оказался затрудненным и занял больше времени, чем планировалось.
Он также добавил, что подобные сбои и непредвиденные обстоятельства в работе регулярно сдвигают его рабочий график, затрудняя соблюдение расписания, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru