Бывшему замгубернатора Ростовской области продлили арест до 3 октября

Суд отказал защите Кушнарева в удовлетворении ходатайства о проведении заседания в закрытом режиме. Сам Кушнарев отказался от комментариев.

Следствие полагает, что бывший чиновник требовал от подрядчика выплатить 100 млн рублей (3% от стоимости контракта). Он был задержан в ноябре 2024 года при получении первого платежа — 27 млн рублей. Кроме того, бывшего замгубернатора обвиняют в незаконном приобретении огнестрельного пистолета марки «Кольт» и партнеров к нему.

Ранее суд в Кемеровской области продлил домашний арест владельцу шахты «Инская» Юрию Байченко и ее генеральному директору Денису Немыкину. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

