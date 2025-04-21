Бывшему замгубернатора Ростовской области продлили арест до 3 октября
Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону оставил под стражей до 3 октября экс-замгубернатора Ростовской области Виталия Кушнарева, которого обвиняют в получении взятки и незаконном хранении оружия. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Суд отказал защите Кушнарева в удовлетворении ходатайства о проведении заседания в закрытом режиме. Сам Кушнарев отказался от комментариев.
Следствие полагает, что бывший чиновник требовал от подрядчика выплатить 100 млн рублей (3% от стоимости контракта). Он был задержан в ноябре 2024 года при получении первого платежа — 27 млн рублей. Кроме того, бывшего замгубернатора обвиняют в незаконном приобретении огнестрельного пистолета марки «Кольт» и партнеров к нему.
Ранее суд в Кемеровской области продлил домашний арест владельцу шахты «Инская» Юрию Байченко и ее генеральному директору Денису Немыкину. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru