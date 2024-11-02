«Сдают без боя»: Рогов заявил, что армия России окружает Торецк в ДНР

Вооруженные силы РФ все больше окружают Торецк (до 2016 года – Дзержинск) в ДНР, особенно с юга, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в разговоре с НСН.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на украинских военных сообщила, что взятие российской армией Торецка может иметь катастрофические последствия для обороны Украины, поскольку продвижение позволит перекрыть линию снабжения подразделений ВСУ и в результате обрушить оборону. Рогов отметил, что когда будут «перерезаны» основные трассы, выход ВСУ из города будет вопросом нескольких дней.