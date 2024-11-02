«Сдают без боя»: Рогов заявил, что армия России окружает Торецк в ДНР
Речи об обрушении фронта в зоне спецоперации в целом не идет, однако это происходит на отдельных участках, в частности Южно-Донецком, отметил в эфире НСН Владимир Рогов.
Вооруженные силы РФ все больше окружают Торецк (до 2016 года – Дзержинск) в ДНР, особенно с юга, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в разговоре с НСН.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на украинских военных сообщила, что взятие российской армией Торецка может иметь катастрофические последствия для обороны Украины, поскольку продвижение позволит перекрыть линию снабжения подразделений ВСУ и в результате обрушить оборону. Рогов отметил, что когда будут «перерезаны» основные трассы, выход ВСУ из города будет вопросом нескольких дней.
«В целом, динамика позитивная. Мы видим, что зачастую в тех местах, где была неплохая оборона, боевики ВСУ достаточно быстро сдают свои позиции и даже не принимают боя. Под угрозой окружения и попадания в плен боевики ВСУ вынуждены (отступать – ред. НСН). Если мы посмотрим на Торецко-Константиновский участок фронта, даже Торецко-Краматорский, то мы увидим, что Торецк все больше окружается нашими подразделениями, особенно с юга. Над гарнизоном ВСУ в городе все больше нависает угроза окружения и попадания в плен. Когда будут перерезаны основные трассы, ведущие из Торецка в Константиновку и далее уже в Краматорск и другие маршруты снабжения, то выход оттуда ВСУ – это дело нескольких дней», – сказал Рогов.
Он отметил, что речи об обрушении фронта на Украине в целом не идет, однако это происходит на отдельных участках, в частности Южно-Донецком.
«Я бы не говорил об обрушении обороны непосредственно режима Зеленского на фронте в целом. На отдельных участках подобное происходит. Как, например, на Южно-Донецком, где буквально на узком участке ежедневно по 20-25 квадратных километров переходит под наш контроль. Это неимоверные темпы, но надо понимать, что это очень узко и в целом на весь фронт не влияет. Противник продолжает держаться, пусть даже на грани. Но, тем не менее, обвала фронта как такового в целом не происходит», – указал собеседник НСН.
Также Рогов отметил, что украинские военные продолжают строить фортификационные сооружения и получать западное вооружение. США сделали особый акцент на поставках Киеву ракет «воздух-земля», подчеркнул он.
«Строятся фортификационные сооружения, идут новые поставки оружия, боеприпасов, ракет. Причем, что показательно, акцент в американском снабжении режима Зеленского оружием делается на ракетах «воздух-земля», непосредственно боеприпасах для тех же HIMARS и NASAMS, а также массе артиллерийских снарядов. Никто лишать Зеленского снабжения оружием не будет», – добавил он.
Торецк расположен в 55 км к северу от Донецка, входит в Горловско-Енакиевскую агломерацию и Бахмутский район. В 2014 году город взяли под контроль бойцы ДНР, украинские военные отбили его в том же году. По данным украинской статистики, к началу 2022 года в Торецке жили 30 914 человек. В июне 2024 года была объявлена принудительная эвакуация. К началу июля, по заявлениям властей, в городе оставалось 4,5 тысячи жителей, передает «Радиоточка НСН».
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