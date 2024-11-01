Российская армия освободила населенные пункты Новоукраинка и Шахтерское в ДНР
Вооружённые силы РФ освободили населённые пункты Новоукраинка и Шахтерское в Донецкой народной республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
В ведомстве уточняется, что освобождение указанных населённых пунктов стало результатом «решительных действий подразделений группировки войск «Восток».
Отмечается, что военнослужащие данной группировки также освободили населённые пункты Доброволье и Ясная Поляна.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные освободили населённый пункт Кругляковка в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru