Небензя исключил возможность заморозки фронта на Украине

В ходе заседания Совбеза ООН он указал, что какой-либо заморозки фронта на Украине, чтобы украинские власти могли «зализать раны», также не будет.

«Как не будет и вступления Украины в том или ином виде в НАТО», – подчеркнул Небензя.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал шизофреническим «план победы» президента Украины Владимира Зеленского, а его «формулу мира» тупой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».