Небензя исключил возможность заморозки фронта на Украине
Никакого повторения сценария с Минскими договоренностями не будет. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.
В ходе заседания Совбеза ООН он указал, что какой-либо заморозки фронта на Украине, чтобы украинские власти могли «зализать раны», также не будет.
«Как не будет и вступления Украины в том или ином виде в НАТО», – подчеркнул Небензя.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал шизофреническим «план победы» президента Украины Владимира Зеленского, а его «формулу мира» тупой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России тестируют новые методы сбора биометрических данных у иностранцев
- Дональд Трамп даст интервью Такеру Карлсону за пять дней до выборов
- Сериал о группе «Комбинация» собрал более девяти миллионов зрителей
- США вскоре анонсируют новый пакет вооружений для Украины
- В России прекращают продажи напитков в банках 0,5 литра
- Медведев предложил создать в России цифровой профиль для мигрантов
- В Башкирии предприятия подверглись атаке беспилотников
- Мессенджер Telegram начал превращение в видеоплатформу
- Муж Елены Блиновской продолжает службу в зоне СВО
- Пассажиропоток российских авиакомпаний вырос на 6,2% с начала года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru