СБУ задержала жителей Херсонской области по подозрению в организации референдума
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала трех жителей Херсонской области по подозрению в организации и проведении референдума о вхождении региона в состав России, сообщило ведомство.
В сентябре прошлого года в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Запорожской и Херсонской областях завершились референдумы о вхождении в состав России. В ДНР явка составила 97,51%, в ЛНР – 94,15%, в Запорожской области – 85%, в Херсонской области – 78,86%.
Отмечается, что задержанные подозреваются в коллаборационной деятельности. По данным следствия, они участвовали в организации и проведении референдума по вхождению Херсонской области в состав России. Сейчас задержанные находятся под стражей. Им грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области задержали информатора украинских войск, пересылавшего данные о местоположении российских военнослужащих.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+11 163 / сут.
Умерли
396 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+9 166 / сут.
- СБУ задержала жителей Херсонской области по подозрению в организации референдума
- Оперная певица Казарновская рассказала об очередях артистов для гастролей на Донбассе
- Деятельность Transparеncy International признали нежелательной в России
- Жители Кубани получили фейковые сообщения о воздушной тревоге
- ФСБ обвинила в теракте под Брянском создателя «Русского добровольческого корпуса»
- В ООН призвали продлить зерновую сделку «любой ценой»
- МИД России выразил озабоченность из-за обострения в Карабахе
- СМИ: Украинские военные в Артемовске массово жалуются на потери и старое оружие
- Американский офицер назвал последствия сдачи Артемовска для Украины
- Евгений Пригожин заявил об отсутствии у него политических амбиций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru