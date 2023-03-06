СБУ задержала жителей Херсонской области по подозрению в организации референдума

В сентябре прошлого года в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Запорожской и Херсонской областях завершились референдумы о вхождении в состав России. В ДНР явка составила 97,51%, в ЛНР – 94,15%, в Запорожской области – 85%, в Херсонской области – 78,86%.



Отмечается, что задержанные подозреваются в коллаборационной деятельности. По данным следствия, они участвовали в организации и проведении референдума по вхождению Херсонской области в состав России. Сейчас задержанные находятся под стражей. Им грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области задержали информатора украинских войск, пересылавшего данные о местоположении российских военнослужащих.

